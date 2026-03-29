Una segnalazione è stata inviata da Berlino, coinvolgendo anche un assistente già condannato. Ilaria Salis, membro del Parlamento Europeo rappresentante dell’Avs, è stata indicata come potenzialmente pericolosa. Le autorità stanno valutando le informazioni raccolte e analizzando le eventuali implicazioni legate alla vicenda.

Ilaria Salis, membro del Parlamento Europeo in quota Avs, potrebbe essere un soggetto pericoloso per via delle sue vicinanze con i violenti gruppi antagonisti tedeschi? Sembrerebbe che, quantomeno in Germania, ci siano degli accertamenti che la riguarderebbero da parte della magistratura, nonostante i suoi legali lo smentiscano, e non è da escludere che ci siano interrogativi circa la sua vicinanza al gruppo di estrema sinistra, gli Hammerbands, ovvero gli stessi con cui, secondo l'accusa ungherese, Salis si trovava a Budapest nel febbraio del 2023. Per questo ieri degli agenti di polizia si sono presentati alla porta della sua camera d'albergo a Roma, dove si era recata per partecipare al corteo No Kings Italia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ma la segnalazione è partita da Berlino. Con lei l’assistente già condannato

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