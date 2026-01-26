Controlli e sicurezza stradale sorpreso alla guida con patente falsa | denunciato

Lo scorso 24 gennaio, i carabinieri della Compagnia di Volterra hanno eseguito un’imponente operazione di controllo del territorio, finalizzata a garantire la sicurezza stradale. Durante i controlli, un individuo è stato sorpreso alla guida con una patente falsa e, di conseguenza, denunciato. Questo intervento sottolinea l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare comportamenti illegali e nel promuovere la legalità sulle strade.

Un’operazione di controllo del territorio ad ampio raggio è stata condotta lo scorso 24 gennaio dai carabinieri della Compagnia di Volterra. L'attività ha interessato in modo capillare i comuni di Volterra, Pomarance e la frazione di Larderello, con l'obiettivo prioritario di prevenire i reati predatori e monitorare la sicurezza stradale e il rispetto delle norme amministrative.??Il bilancio dell'operazione ha portato al deferimento in stato di libertà di due soggetti. Nel primo caso, i militari hanno intercettato un uomo alla guida di un motocarro che ha esibito una patente internazionale contraffatta; l'irregolarità è emersa a seguito di verifiche tecniche sui documenti.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Nonantola, sorpreso alla guida con una patente falsa e denunciatoMartedì 20 gennaio a Nonantola, durante un normale controllo di polizia, una pattuglia della Polizia Locale dell’Unione del Sorbara ha fermato un veicolo in transito.

Fermato ancora alla guida con una patente falsa: denunciato 38enneDurante un normale controllo in via Ongaro a Verona, gli agenti della polizia locale hanno fermato un uomo di 38 anni alla guida di una Nissan.

