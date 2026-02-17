Controlli dei carabinieri in centro denunciato un 28enne senza patente

I carabinieri di piazza Dante hanno fermato un 28enne senza patente durante un blitz in centro, perché l’uomo guidava un’auto senza averla mai conseguita. La scena si è svolta sotto gli occhi di passanti e negozianti, che hanno assistito alla verifica. I militari hanno deciso di intervenire dopo aver notato il veicolo che circolava in modo sospetto.

Il 28enne è stato anche trovato in possesso di un paio di dosi di marijuana e crack e per tale motivo è stato segnalato amministrativamente quale “assuntore” alla locale Prefettura In mattinata, i carabinieri della stazione di piazza Dante insieme ai colleghi del nucleo operativo della compagnia, sono stati impegnati in un servizio coordinato di controllo del territorio mirato al contrasto dell’illegalità diffusa. Nel corso dell’attività di controllo, condotta nell’area centrale della città, i militari dell’Arma hanno denunciato un 28enne catanese. Il giovane, sorpreso alla guida di un’auto, è stato fermato e, all’esito degli accertamenti, è stato ritenuto responsabile di “guida senza patente” per non averla mai conseguita ed avendo ripetuto questa condotta per due volte in due anni.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Un uomo di 40 anni è stato denunciato dopo aver tentato di sottrarsi a un controllo dei carabinieri senza patente e assicurazione.

Contro droga, violenze e trasgressori su strada: fioccano denunce, segnalazioni e multe

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.