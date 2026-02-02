Controlli nei locali notturni | strutture a norma ma preoccupa l’abuso di alcol e droghe tra i giovani

La polizia ha passato al setaccio i locali notturni nella notte del 31 gennaio. Le verifiche hanno confermato che le strutture sono a norma, ma sono emersi diversi casi di giovani ubriachi e sotto effetto di droghe. Gli agenti hanno effettuato interventi per gestire il consumo di sostanze, anche se non ci sono state irregolarità gravi sulla sicurezza. La situazione resta preoccupante, soprattutto per l’abuso di alcol e droghe tra i ragazzi.

I CONTROLLI. Verifiche della Polizia di Stato e della Polizia locale nella notte del 31 gennaio: nessuna grave irregolarità sulla sicurezza, ma numerosi interventi per consumo di sostanze e ubriachezza. Nella notte del 31 gennaio la Polizia di Stato di Bergamo, in collaborazione con la Polizia locale, ha effettuato una serie di controlli amministrativi in alcuni locali del centro cittadino. Le verifiche non hanno fatto emergere gravi irregolarità sotto il profilo della tutela della sicurezza e della salute delle persone: un dato positivo che conferma, almeno sul piano strutturale e organizzativo, il rispetto delle normative da parte degli esercenti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Le autorità di Firenze hanno chiuso un locale notturno durante un blitz di controlli antiincendio.

I carabinieri e i funzionari della Asl Napoli 2 Nord sono entrati in un noto locale di Giugliano durante un controllo di routine.

