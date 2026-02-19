Gli U2 come Springsteen | pubblicano a sorpresa un album contro guerre e tiranni di oggi

Dopo le dure prese di posizione di Bruce Springsteen, che per criticare la presidenza Donald Trump oltre a compiere diverse dichiarazioni in merito ha pubblicato la canzone Street of Minneapolis contro l’operato dell’Ice, ora sono scesi in campo anche gli U2. Con un post su Instagram la band ha infatti annunciato di aver pubblicato un EP chiamato Days Of Ash (giorno della cenere). Un titolo non casuale, come si legge nella caption, che fa riferimento al giorno del lancio, ma anche probabilmente alla cenere dei corpi di chi in questo periodo e in molte parti del mondo è morto per difendere la libertà. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Gli U2 pubblicano a sorpresa l’Ep Days of AshGli U2 hanno deciso di sorprendere i fan pubblicando oggi l’EP

Gli U2 pubblicano a sorpresa l’EP politico “Days of Ash”: come Bono parla di Israele, Palestina, Iran, ICE e UcrainaGli U2 hanno deciso di pubblicare senza preavviso l’EP “Days of Ash”, trattando temi caldi come Israele, Palestina, Iran e Ucraina.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Gli U2 come Springsteen: album a sorpresa contro guerre e tiranni; Gli U2 riscoprono l'impegno politico, esce 'Days of Ash'; ‘’Tempi bui, ma ora arriva la cavalleria’’: da Springsteen agli U2, è ‘’Resistenza’’ artistica; Sulle strade di Springsteen: il Boss torna con Streets of Minneapolis.

Gli U2 come Springsteen: album a sorpresa contro guerre e tiranniQuando Bruce Springsteen nella sua casa in New Jersey ha acceso la tv e visto cosa stava accadendo a Minneapolis tra l'ICE e i manifestanti non ci ha pensato due volte: ha imbracciato la chitarra e co ... rockol.it

Gli U2 hanno pubblicato un nuovo EP a sorpresaGli U2 sono tornati a sorpresa con un nuovo EP intitolato Days of Ash che contiene cinque brani inediti e una poesia ... billboard.it

Gli U2 pubblicano a sorpresa una risposta immediata agli eventi attuali globali ispirata alle persone che combattono in prima linea per la libertà. L'EP "DAYS OF ASH" è ora disponibile! "Song Of The Future" da venerdì nella TOP20 di Radiofreccia https://r facebook

#AlmanaccoRock by @FabioLisci #OnThisDay #IronMaiden 12 febbraio 1982 – Esce “Run to the Hills” Il 12 febbraio 1982 gli Iron Maiden pubblicano “Run to the Hills”, primo singolo tratto da The Number of the Beast e primo con Bruce Dickinson alla voce. È x.com