Luca Colli lo ScalAttore | Ero un bambino asmatico che sognava di correre sopra le nuvole Tutti mi dicevano che non era possibile Invece ho scalato le montagne più alte di tutti i continenti

Luca Colli, conosciuto come lo ScalAttore, ha affrontato la montagna in molteplici forme: come alpinista estremo, skyrunner e motivatore. Da bambino asmatico sognava di correre tra le nuvole e oggi ha scalato le vette più alte di tutti i continenti. Attraverso il teatro, racconta le sue imprese e la forza delle sue sfide.

Luca Colli, vigevanese, ha ereditato l’amore per la montagna dal nonno, ufficiale degli Alpini in Val Sesia. Come alpinista estremo è l’unico uomo al mondo ad aver scalato in velocità le Seven Summits, le cime più alte di ogni continente, che a dispetto del nome non sono solo sette, ma undici, secondo tutte le interpretazioni geografiche e geologiche, dal campo base alla vetta, senza sosta, senza supporto esterno, senza sci, senza ossigeno. Si va dall'Everest al Kilimangiaro, dal Kosciuszko in Papua Nuova Guinea fino al Monte Vinson in Antartide. La passione è diventata una professione, ma da bambino sembrava che non potesse essere così a causa dell'asma. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

