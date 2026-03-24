Operazione Borotalco | così la rete criminale curda inondava l' Europa di sigarette di contrabbando

Oltre 40 tonnellate di sigarette sequestrate e un'evasione da 10 milioni: l'inchiesta Eppo che ha unito le polizie di mezza Europa partendo da un controllo nel porto di Genova L’ufficio del procuratore pubblico europeo (Eppo) di Torino ha smantellato una rete transnazionale dedicata al contrabbando di tabacco tra Italia, Francia, Polonia, Svizzera e Regno Unito. L'operazione, chiamata “Borotalco”, ha portato all'arresto di cinque persone e al sequestro di oltre 40 tonnellate di sigarette illegali. Tra gli arrestati figurano un cittadino britannico, indicato come referente di un’organizzazione criminale curda, due italiani e due polacchi. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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