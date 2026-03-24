Si chiama operazione Borotalco il blitz scattato all’alba in Italia e all’estero che vede in azione la Direzione investigativa antimafia, la Guardia di Finanza e l’agenzia dei Monopoli di Genova, coordinate dalla Procura Europea Eppo di Torino. Nel mirino degli inquirenti, una organizzazione criminale transnazionale dedita al contrabbando dei tabacchi lavorati esteri. L’intervento, supportato anche dal Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia, Europol e dalla rete operativa antimafia internazionale @ON, è finalizzato all’esecuzione di diverse misure cautelari personali e reali per circa 2,5 milioni di euro, equivalenti al provento dell’ipotizzato reato. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Contrabbando di sigarette, un'organizzazione criminale tra Italia ed Europa: 6 arresti, sequestro da 2,5mln

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