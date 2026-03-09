Nicola Sguera vince il Premio Letterario Internazionale Donna per il racconto inedito

Nicola Sguera ha vinto il Premio Letterario Internazionale “Donna” nella sezione prosa adulti alla 37ª edizione, che si è svolta a Fasano il 7 marzo. La cerimonia ha visto la premiazione di vari autori provenienti da diversi paesi e il riconoscimento è stato assegnato per il racconto inedito. La vittoria di Sguera rappresenta l’esito di un concorso che premia giovani e scrittori emergenti.

Tempo di lettura: 2 minuti Nicola Sguera si è classificato primo (per la sezione prosa adulti) all'interno della 37ª edizione del Premio Letterario Internazionale "Donna", tenutosi a Fasano il 7 marzo. Questa la motivazione del premio al racconto "Maschere" (ambientato sul palco della Notte nazionale del Liceo Classico): "Il racconto intreccia mirabilmente la classicità senza tempo della lirica greca con la vulnerabilità cruda dell'adolescenza contemporanea. Il palcoscenico funge da cornice narrativa in cui la protagonista, Chiara, utilizza il testo di Saffo come "maschera" per una confessione d'amore, altrimenti impossibile. Attraverso la tecnica del teatro nel racconto il confine tra finzione scenica e verità esistenziale si dissolve, anzi la verità più profonda emerge proprio nel momento della massima finzione scenica.