Benevento a Casa Pisani il salotto culturale con Nicola Sguera

Il 7 gennaio alle 18:00, a Casa Pisani di Benevento, riprendono i salotti culturali settimanali promossi dall’Archeoclub. L’evento rappresenta un’occasione per approfondire temi legati alla storia e alla cultura locale, in un ambiente accogliente e informale. L’appuntamento si inserisce nel calendario di incontri dedicati alla promozione della conoscenza e del patrimonio del territorio, offrendo uno spazio di confronto e dialogo tra appassionati e studiosi.

Tempo di lettura: 2 minuti Il 7 gennaio, alle ore 18:00, riprendono i salotti culturali del mercoledì a Casa Pisani, curati dall’Archeoclub di Benevento. Il primo appuntamento sarà con Nicola Sguera, docente del Liceo Classico Giannone, autore del recente libro dal titolo ‘Euthymios’. Il romanzo storico narra di un medico di origine greca, vissuto duemila anni fa, che esercitò la sua professione nella Palestina in cui visse e predicò Gesù. Vengono ricostruiti con precisione paesaggi storici, ma anche culturali ed umani, sullo sfondo di vicende che hanno segnato, fino al presente, la vita dell’Occidente e non solo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Benevento, a Casa Pisani il salotto culturale con Nicola Sguera Leggi anche: Benevento, due prestigiosi riconoscimenti letterari per Nicola Sguera Leggi anche: Veneto, Nicola Sguera vince il concorso “La casa di Elena” con un racconto sul femminicidio Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. ; Benevento, a Casa Pisani il salotto culturale con Nicola Sguera. Benevento, emozioni a Casa Pisani: gli architetti aprono i loro studi - Con la collaborazione dell'Archeoclub di Benevento, si è svolta ieri la manifestazione “Open! ilmattino.it Pics, sopralluogo al cantiere di Casa Pisani a Benevento - Prevista per martedì 21 febbraio, alle 11, la settima tappa del tour per mostrare lo stato di avanzamento dei lavori relativi ai tredici interventi del Pics, il Programma Integrato Città Sostenibile ... ilmattino.it Traffico illecito di beni culturali, se ne parlerà in un convegno a Benevento - Nel 2019 l’Unesco proclama il 14 novembre giornata internazionale contro il traffico illecito di beni culturali, ... msn.com Doppio colpo in casa IVPC RUGBY BENEVENTO, da oggi si aggregheranno al gruppo del coach Fusco gli atleti: Emilio Fusco napoletano del 1997, mediano di mischia, con alle spalle tantissime esperienze nell'alto livello Italiano, Inglese e Francese e divers - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.