Tre giornalisti, tra cui un collaboratore freelance dell’agenzia AFP, sono stati uccisi in un raid aereo di Israele nel centro di Gaza. L’IDF ha dichiarato che gli obiettivi erano un drone utilizzato dai giornalisti. L’evento rappresenta una tragica perdita nel contesto del conflitto in corso nella regione.

Tre giornalisti, tra cui un collaboratore freelance dell’agenzia di stampa francese Afp, sono rimasti uccisi oggi nel centro della Striscia di Gaza a seguito di un attacco aereo delle forze armate di Israele (Idf). Il raid, confermato in un comunicato pubblicato sui social dall’Idf, è avvenuto questa mattina nella zona di Al-Zahra, a sud-ovest di Gaza City, dove un drone israeliano ha colpito “un veicolo civile”. I corpi delle vittime, identificate come Mohammed Salah Qashta, Abdul Raouf Shaat e Anas Ghneim, sono stati trasportati, secondo una nota diramata dalla Protezione civile del governo di Gaza controllato da Hamas, all’ospedale dei martiri di Al-Aqsa a Deir al-Balah”. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Gaza: 3 giornalisti uccisi in un raid aereo di Israele. L’Idf: “Usavano un drone”

Leggi anche: Raid a Gaza, Hamas: “Almeno 33 palestinesi uccisi”. Idf: “Lanciarazzi puntato contro Israele”

Leggi anche: Raid IDF su Gaza,18 palestinesi uccisi

