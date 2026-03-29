Conte sul Nove | Primarie aperte a tutti non solo agli iscritti Se sarò il leader non negozierò su nulla

Durante un intervento televisivo, un leader politico ha annunciato che, qualora diventasse segretario, non negozierà le decisioni e ha affermato che le prossime primarie saranno aperte a tutti, non solo agli iscritti, per coinvolgere maggiormente i giovani e favorire la partecipazione. Ha specificato che le primarie non saranno organizzate con regole restrittive o con la partecipazione esclusiva degli iscritti.

“ Primarie aperte a tutti o solo agli iscritti? Se le facciamo è per intercettare la voglia di partecipazione dei giovani, per dare loro uno spazio ulteriore per esprimersi, quindi non andiamo certo a fare le primarie con apparati di partito, chiuse, con regole stringenti. Dovrà essere un bagno di partecipazione incredibile “. Così Giuseppe Conte ospite di Luca Sommi ad Accordi&Disaccordi, in talk di approfondimento in onda ogni sabato sul Nove. “ Non farò negoziati – ha concluso il presidente del Movimento 5 Stelle – se parliamo di primarie e sarò io il leader, non farò patti su ministeri preventivi, su nulla”. L'articolo Conte sul Nove: “Primarie aperte a tutti, non solo agli iscritti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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