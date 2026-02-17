Valentina Riccio perdona Antonio Panico ma lo avverte | La prossima che fa è fuori casa
Valentina Riccio ha deciso di perdonare Antonio Panico, ma gli ha chiaramente detto che, se si riavvicina a qualcuna, dovrà lasciare subito la casa. La influencer ha condiviso il messaggio sui social, aggiungendo che non tollererebbe altre avances e che, in caso contrario, prenderà provvedimenti immediati.
Dopo il ritorno di fiamma Valentina Riccio si sfoga sui social, l’ex di Temptation Island mette in guardia Antonio Panico. La rottura sembrava definitiva tra Valentina Riccio e Antonio Panico, gli ex volti di Temptation Island però di recente hanno deciso di lasciarsi tutto alle spalle e di ricominciare. Antonio Panico e Valentina Riccio 8Foto Ig @tonypanico) L’amore è stato più forte della delusione ed è per questo che Valentina ha deciso di concedere un’altra possibilità al compagno dopo che aveva annullato il matrimonio. Per settimane sembrava convinta di non volerlo più perdonare, però lui è riuscito a riconquistare il suo cuore, una scelta che in molti hanno criticato.🔗 Leggi su Bollicinevip.com
