Marwan Barghouti, leader palestinese detenuto da 23 anni, rappresenta la fermezza della resistenza morale palestinese. La sua storia personale, segnata da eventi traumatici come la morte del suo cane a causa di soldati israeliani, evidenzia le tensioni e le sfide del conflitto. Questa vicenda mette in luce le dinamiche di un conflitto complesso, dove la memoria e la resistenza continuano a influenzare le prospettive di pace e dialogo.

Aveva dieci anni e un cane. Il cane abbaiava e i soldati gli hanno sparato senza una ragione, come sparano agli esseri umani. Ha imparato così cosa vuol dire vivere sotto occupazione Marwan Barghouti, il più popolare leader politico palestinese. L’esercito occupante può sparare a chi vuole e farla franca. Può sbarrarti la strada a uno dei 600 check point e impedirti di andare a scuola. Può abbattere la tua casa e arrestarti senza prove. Un palestinese su quattro nel corso della sua vita è stato arrestato: caso unico al mondo. Incluse le donne e i bambini. Sono oltre 350 i minori tra i 12 e 18 anni attualmente detenuti nelle carceri israeliane. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Marwan Barghouti, il leader palestinese in carcere da 23 anni, è la prova che Israele non perdona la resistenza morale

Leggi anche: Gaza, "liberate Marwan Barghouti", l'unico leader che può fermare il genocidio, ma Israele lo teme proprio per questo

Mo: leader Pd, M5S e Avs incontrano Marwan BarghoutiOggi a Roma si svolge un incontro tra rappresentanti di M5S, Pd e Avs con il Comitato Nazionale per la Liberazione di Marwan Barghouti.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Psychopath Israeli Minister TAUNTS Palestine's Mandela in Prison | Useful Idiots

Argomenti discussi: Un nuovo Mandela: la moglie di Barghouti chiede libertà per il leader palestinese; Fawda Barghouti: Israele non vuole Marwan libero perché è la speranza; Tomorrow’s Freedom, proiezione e introduzione di Fadwa Barghouti; Mo: leader Pd, M5S e Avs incontrano Marwan Barghouti.

La moglie del leader palestinese Barghouti: Serve sforzo comune per la liberazione di mio marito come accadde per MandelaFadwa Barghouti ha incontrato i leader di centrosinistra per la campagna internazionale di liberazione del marito detenuto dal 2002 ... ilfattoquotidiano.it

Schlein: Con M5s e Avs confermato sostegno per liberazione Marwan BarghoutiÈ stato un incontro molto importante, quello con Fadua Barghouti. Abbiamo confermato il nostro pieno supporto e la solidarietà alla campagna internazionale per la liberazione di Barghouti, un simbolo ... ilgiornale.it

Al Tg3 Fadwa Barghouti, moglie di Marwan Barghouti, il leader palestinese in carcere da 24 anni condannato a cinque ergastoli e che Israele si è rifiutato di liberare nell'accordo sul cessate il fuoco. “Ha sempre lottato per uno Stato di Palestina sovrano e dem - facebook.com facebook

L’opposizione incontra alla Camera la moglie del leader incarcerato da più di 20 anni L’abbraccio a Fadwa Schlein: liberate Marwan Barghouti La sinistra al fianco della Palestina Umberto De Giovannangeli, l’Unità x.com