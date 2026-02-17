Consorzio Asi convocata nuova assemblea | sul tavolo vertici e collegio dei revisori tra tensioni con la Regione

Il Consorzio Asi Caserta ha convocato una nuova assemblea, a causa delle tensioni tra i vertici e la Regione. La riunione si terrà su iniziativa della presidente Raffaella Pignetti, dopo che le recenti discussioni hanno evidenziato divergenze sulla gestione dei fondi europei. Si aspetta una discussione accesa sui ruoli e le responsabilità di ciascun membro.

Convocazione firmata dalla presidente Pignetti: si punta al riassetto degli organi, ma resta aperto il nodo sulla legittimità della composizione consortile È stata calendarizzata una nuova riunione del Consiglio generale del Consorzio Asi Caserta, su iniziativa della presidente Raffaella Pignetti. La prima convocazione è prevista domani alle 8.30; in caso di mancato numero legale, si procederà il giorno successivo alle 9.30 presso la sede di viale Enrico Mattei. Tra i punti iscritti all'ordine dei lavori figurano la verifica della corretta costituzione degli organi, l'elezione del presidente e del Comitato direttivo, la designazione dei membri effettivi e supplenti del collegio dei revisori dei conti e l'approvazione del verbale precedente.