Consorzio Asi di Caserta la politica tratta sulla presidenza | spunta il nome di Tamburrino

Il nome di Tamburrino spunta come possibile nuovo presidente del Consorzio Asi di Caserta, mentre i rappresentanti politici della provincia continuano a discutere senza ancora trovare un accordo definitivo.

Seduta aggiornata, maggioranza fragile e incognite sui Comuni sciolti. Da definire anche il futuro dell’uscente Pignetti Dopo la seduta andata a vuoto nei giorni scorsi, la politica provinciale è al lavoro per trovare un’intesa sulla nuova guida del Consorzio Asi Caserta. Il nome che circola con maggiore insistenza è quello di Nicola Tamburrino, delegato del Comune di Villa Literno. Tamburrino, tuttavia, risulta sottoposto a procedura di decadenza dal Consiglio generale e dal Comitato direttivo: il punto era inserito all’ordine del giorno dell’ultima seduta. Una variabile non secondaria in un quadro politico già complesso.🔗 Leggi su Casertanews.it

A Caserta, il clima si fa teso all’interno dell’Asi.

La Juventus si prepara alla prossima stagione con un nuovo nome nel mirino.

ASI Caserta, Regione spinge ma Pignetti prende tempo: impasse in ConsiglioCaserta, 13 feb 2026 - L’ordine del giorno non rispecchia in modo puntuale la richiesta della Regione Campania e il Consiglio generale del Consorzio Asi di Caserta si blocca. Dopo l’insediamento forma ... lnx.casertasette.com

12 Febbraio 2026 L’immobile dell’ex consorzio ASI di Brancaccio oggi è definitivamente distrutto dalle fiamme. - facebook.com facebook

De Paolis mantiene le redini del Consorzio Asi: rieletto presidente all'unanimità x.com