Futuro Nazionale nasce il nuovo partito di Vannacci | la destra si ridisegna dopo l’uscita del Generale dalla Lega

Da ilgiornaleditalia.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi giorni, Roberto Vannacci ha fatto un passo deciso e ha lasciato la Lega. Ora il generale annuncia la nascita di un nuovo partito chiamato “Futuro Nazionale”. Vannacci punta a conquistare un 20% alle prossime elezioni, parlando di un risultato “importante”. La destra si ridisegna e si apre a nuove formazioni politiche. La scena politica italiana si prepara a un altro cambiamento, con Vannacci che si propone come protagonista di questa svolta.

Vannacci ha affermato di puntare a un risultato “importante”, arrivando a evocare un 20% come obiettivo politico di medio Negli ultimi giorni il panorama politico italiano si è animato attorno alla figura di Roberto Vannacci, eurodeputato e vicesegretario della Lega, che ha compiuto un passo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

