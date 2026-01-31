Futuro Nazionale nasce il nuovo partito di Vannacci | la destra si ridisegna dopo l’uscita del Generale dalla Lega

Negli ultimi giorni, Roberto Vannacci ha fatto un passo deciso e ha lasciato la Lega. Ora il generale annuncia la nascita di un nuovo partito chiamato “Futuro Nazionale”. Vannacci punta a conquistare un 20% alle prossime elezioni, parlando di un risultato “importante”. La destra si ridisegna e si apre a nuove formazioni politiche. La scena politica italiana si prepara a un altro cambiamento, con Vannacci che si propone come protagonista di questa svolta.

Vannacci ha affermato di puntare a un risultato “importante”, arrivando a evocare un 20% come obiettivo politico di medio Negli ultimi giorni il panorama politico italiano si è animato attorno alla figura di Roberto Vannacci, eurodeputato e vicesegretario della Lega, che ha compiuto un passo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Vannacci si allontana dalla Lega di Salvini e si prepara a lanciare il nuovo partito, Futuro Nazionale.

Roberto Vannacci ha registrato il marchio ‘Futuro Nazionale’.

Argomenti discussi: A destra già si litiga. Nazione futura di Giubilei accusa Vannacci: Nome e simbolo simili al nostro. E valuta azioni per tutelarsi; Santa Croce Camerina. Nasce il circolo di Gioventù Nazionale, il futuro nelle loro mani; Prima gaffe di Vannacci. Nazione futura lo accusa: Ci ha copiato il simbolo; Vannacci deposita il logo ecco Futuro Nazionale.

Vannacci e 'Futuro Nazionale', il messaggio social: Italia, stiamo arrivandoStanco del mondo al contrario? Futuro Nazionale è la soluzione, la scritta che accompagna il logo ... adnkronos.com

Giubilei contro Vannacci: Futuro nazionale? Il simbolo è troppo simile al nostro. Ci tuteleremoNessun legame con il marchio del generale. Sorpresi per nome e logo simili, valutiamo come tutelarci, dice il presidente di Nazione Futura ... ilfoglio.it

Riparte il progetto nazionale “Un albero per il futuro”, promosso per il sesto anno dal Raggruppamento Carabinieri per la Biodiversità. Nel territorio del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise – comprese le aree di protezione esterna e quelle afferenti alle - facebook.com facebook

FUTURO NAZIONALE: NON VI FIDATE DEI TAROCCHI. Pagine recentemente apparse sui social e gruppi telegram riferibili a "Futuro Nazionale", non sono espressione del sottoscritto né di persone a me vicine. Se deciderò di aprire canali social in tal senso, x.com