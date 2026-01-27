Vannacci addio alla Lega sempre più vicino | nasce il partito Futuro Nazionale

Vannacci si allontana dalla Lega di Salvini e si prepara a lanciare il nuovo partito, Futuro Nazionale. Le sue mosse aumentano le tensioni nel panorama politico italiano, che già vive giorni di grande caos. La sua scelta potrebbe cambiare gli equilibri e attirare molti elettori del centrodestra. La decisione definitiva sembra ormai vicina, e l’Italia osserva con attenzione cosa accadrà nelle prossime settimane.

Il panorama politico italiano attraversa una fase di profonda fibrillazione a causa delle recenti mosse del generale Roberto Vannacci, che sembra ormai proiettato verso una definitiva rottura con la Lega di Matteo Salvini. Le indiscrezioni che circolavano da mesi hanno trovato una conferma sostanziale nelle ultime ore, delineando un quadro in cui l'ex capo della Folgore si prepara a guidare una propria formazione politica indipendente. Questo movimento non rappresenta solo una scissione numerica, ma segna una potenziale svolta ultrasovranista che potrebbe ridisegnare gli equilibri del centrodestra, portando alla nascita di un soggetto posizionato ancora più a destra rispetto alle attuali forze di governo.

