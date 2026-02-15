Perché l’Italia è un partner chiave dello sviluppo indiano Parla l’ambasciatrice Rao
L’ambasciatrice indiana in Italia, Vani Rao, ha spiegato che l’Italia svolge un ruolo importante nello sviluppo economico dell’India, soprattutto grazie alla collaborazione su progetti legati ai minerali critici. Rao ha detto che i rapporti tra i due paesi si sono intensificati negli ultimi anni, portando a nuovi accordi commerciali e investimenti congiunti. Un esempio concreto è la firma di un accordo di libero scambio tra India e Unione europea, che mira a facilitare il commercio tra le parti.
L’ambasciatrice indiana in Italia, Vani Rao, in una conversazione con Formiche.net, sottolinea come l’accordo di libero scambio tra India e Unione europea, il rafforzamento dei rapporti con gli Stati Uniti e la cooperazione sui minerali critici siano elementi di una strategia più ampia di lungo periodo. In questo quadro, l’Italia emerge come partner industriale e tecnologico complementare, mentre New Delhi ribadisce il proprio impegno per l’autonomia strategica e la diversificazione delle partnership. Centrale anche la costruzione di catene di approvvigionamento resilienti in settori chiave per la sicurezza economica. 🔗 Leggi su Formiche.net
