L’ambasciatrice indiana in Italia, Vani Rao, in una conversazione con Formiche.net, sottolinea come l’accordo di libero scambio tra India e Unione europea, il rafforzamento dei rapporti con gli Stati Uniti e la cooperazione sui minerali critici siano elementi di una strategia più ampia di lungo periodo. In questo quadro, l’Italia emerge come partner industriale e tecnologico complementare, mentre New Delhi ribadisce il proprio impegno per l’autonomia strategica e la diversificazione delle partnership. Centrale anche la costruzione di catene di approvvigionamento resilienti in settori chiave per la sicurezza economica. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Perché l’Italia è un partner chiave dello sviluppo indiano. Parla l’ambasciatrice Rao

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: L'Italia è povera? Sfatiamo i miti: la verità è che spendiamo 157 miliardi in gioco d'azzardo (e ci sono 80 milioni di sim attive); Cos'è il Gcap e perché per l'Italia è una buona notizia se la Germania molla Macron; Per Abd l’Italia è una bugia; Meloni sul potere d’acquisto racconta solo una parte della storia.

Italia con più medaglie di tutti, ma seconda dietro la Norvegia: ecco perché e come possiamo battere il record di 20L'obiettivo dichiarato degli azzurri è eguagliare il record stabilito a Lillehammer nel 1994. Siamo già a quota 17, eguagliato Pechino 2022. Inoltre abbiamo già stabilito un record: siamo sul podio in ... corrieredellosport.it

Chiagne e occupa. L'Italia amichettista delle Meloni e l'importanza della laurea a Colle OppioLa convinzione che la destra sia discriminata arriva da lontano ma ormai è surreale nel Paese dove FdI nomina solo incapaci ma fedeli ... repubblica.it

La nostra rete di partner in Italia Presenti a: Cagliari · Sassari · Verona · Belluno Spazi dedicati al design e alla progettazione, pensati per offrire supporto professionale e soluzioni complete per ogni progetto. Scopri il partner più vicino a te dal link in bio. facebook

#Unioncamere è partner della Coppa Italia delle Regioni, un progetto nato nel 2024 per valorizzare attraverso il #ciclismo i territori delle Regioni italiane coinvolte e per stimolare la rinascita delle squadre professionistiche nazionali. x.com