Ambasciatrice India a Confindustria Caserta ‘c’è partnership forte’

L’ambasciatrice dell’India in Italia ha visitato la sede di Confindustria Caserta in occasione di una visita ufficiale. Durante l’incontro, è stata sottolineata la presenza di una partnership solida tra l’India e le aziende italiane. La delegazione ha incontrato rappresentanti del settore industriale locale, discutendo di possibili collaborazioni e opportunità di scambio tra i due paesi.

Tempo di lettura: 2 minuti Visita ufficiale a Confindustria Caserta dell’ambasciatrice dell’India in Italia, Vani Rao. L’incontro ha costituito un’importante occasione di confronto con le aziende associate, che hanno potuto discutere delle concrete prospettive di sviluppo. I lavori sono stati aperti dal presidente di Confindustria Caserta, Luigi Della Gatta, che ha sottolineato “l’importanza del rapporto tra la nostra provincia e una realtà in grande espansione. Oggi l’India non è solo una nazione in rapida ascesa, ma un partner economico dal valore strategico inestimabile. La sua crescita globale offre alle nostre imprese prospettive di internazionalizzazione che dobbiamo essere pronti a cogliere per rafforzare la nostra competitività sui mercati internazionali”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ambasciatrice India a Confindustria Caserta, ‘c’è partnership forte’ Articoli correlati Leggi anche: L’Oréal Luxe stringe una partnership con Nykaa e Kiehl’s in India Ue-India, non solo commercio. Cosa dice la partnership Bruxelles-Delhi sulla difesaA margine del vertice che ha visto la firma dell’accordo commerciale Ue-India, l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri, Kaja Kallas,... Approfondimenti e contenuti su Ambasciatrice India Ambasciatrice India a Confindustria Caserta, 'c'è partnership forte'Visita ufficiale a Confindustria Caserta dell'ambasciatrice dell'India in Italia, Vani Rao. L'incontro ha costituito un'importante occasione di confronto con le aziende associate, che hanno potuto dis ... ansa.it Caserta, l’India guarda alle imprese locali: confronto in Confindustria con l’ambasciatrice RaoCaserta - Nuove prospettive internazionali per Terra di Lavoro con l’arrivo dell’Ambasciatrice dell’India in Italia, Vani Rao, accolta nella sede di ... pupia.tv