Lunedì 23 marzo si è tenuta l’assemblea elettiva di Confesercenti a Cervia, durante la quale Monica Ciarapica è stata riconfermata presidente della sede locale. L’incontro si è svolto nella sala riunioni dell’associazione, con la partecipazione dei membri dell’organizzazione. La conferma della presidente è stata comunicata ufficialmente al termine della riunione.

Monica Ciarapica è stata confermata presidente di Confesercenti sede di Cervia, nel pomeriggio di lunedì 23 marzo durante i lavori dell’assemblea elettiva, svoltasi presso la sala riunioni Confesercenti Cervia. Apprezzata e nota albergatrice cervese, Ciarapica ha commentato: "Ringrazio per la nomina e l’avvio del mio terzo mandato; alle porte della stagione turistica, soprattutto per una città marittima come Cervia, è un buon segno che gli operatori stiano già lavorando a pieno regime per essere pronti e ricevere i turisti. Consapevoli dei tempi che corrono e la situazione internazionale, auspichiamo comunque di mantenere una situazione di normalità e che la stagione turistica dia buoni frutti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Confesercenti Cervia, confermata. Monica Ciarapica come presidente

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