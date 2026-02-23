Importante mantenere vivo il tessuto economico e sociale | Confesercenti incontra la sindaca Monica Rossi

La sindaca Monica Rossi ha incontrato i rappresentanti di Confesercenti a Mercato Saraceno per discutere delle sfide economiche locali. La riunione, parte dell’iniziativa “A colazione con”, ha visto confronti diretti su come sostenere le attività commerciali della zona. È emersa la volontà di rafforzare il tessuto economico e sociale del territorio attraverso proposte concrete. L’incontro si è concluso con l’impegno di mantenere vivo il rapporto tra amministrazione e imprese.

La settimana si è aperta a Mercato Saraceno con un incontro istituzionale nell'ambito dell'iniziativa "A colazione con", che ha visto la partecipazione della sindaca Monica Rossi e dei rappresentanti di Confesercenti. Alla colazione di lavoro erano presenti, oltre alla sindaca, la presidente di Confesercenti Monica Ciarapica, il vicepresidente Cesare Soldati, il direttore generale Graziano Gozi e il direttore di Confesercenti Valle Savio Vieri Maria Giunti. "Al centro del confronto - spiega una nota di Confesercenti - i temi che caratterizzano la gestione dei comuni con popolazione ridotta: le difficoltà nell'erogazione di servizi di qualità ai cittadini, la necessità di sostenere la continuità delle piccole imprese commerciali e l'importanza di mantenere vivo il tessuto economico e sociale del territorio.