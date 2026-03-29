Una donna di 30 anni, coinvolta in attività di lavoro sociale come volontaria presso un attraversamento pedonale, è stata sospesa dalle attività dopo aver chiesto i numeri di cellulare a studenti delle scuole medie. La donna era già stata condannata per stalking e aveva tentato di entrare in contatto con i minorenni attraverso una chat di gruppo.

Merate (Lecco), 29 marzo 2026 – Una trentenne impegnata in lavori socialmente utili come volontaria dell’attraversamento della strada, ha chiesto i numeri di cellulare ad alcuni ragazzini delle medie per inserirli in una chat di gruppo. La reazione dei genitori e della scuola. Quando i genitori degli studenti lo hanno saputo, lo hanno subito comunicato ai professori e alla dirigente scolastica, che a sua volta ne ha informato i funzionari del Comune che l’hanno immediatamente sospesa. Il passato della volontaria. Un a professionista di trent’anni condannata per stalking e maltrattamenti contro il suo ex, ha ottenuto di poter svolgere lavori socialmente utili come volontaria a Merate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Condannata per stalking chiede i numeri di telefono ai ragazzini delle medie: sospesa dai lavori socialmente utili

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