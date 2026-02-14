Sorso ossessione e violenza | un anno e mezzo di lavori socialmente utili per l’aggressore delle due giovani

A Sorso, un uomo che ha aggredito due giovani donne è stato condannato a un anno e sei mesi di lavori socialmente utili. La vicenda si è verificata lo scorso anno, quando l’aggressore ha agito con un gesto violento che ha lasciato tracce visibili sulle vittime. La sentenza arriva dopo una lunga indagine e testimonianze che hanno ricostruito i momenti dell’aggressione.

Sorso, aggressione e condanna: un anno e sei mesi di lavori socialmente utili per l'uomo che ha ferito due giovani donne. Un uomo, A. V., è stato condannato dal tribunale di Sassari a un anno e sei mesi di lavori di pubblica utilità per l'aggressione avvenuta a dicembre a Sorso, in Sardegna, nei confronti della sua ex compagna e di un'amica di quest'ultima. L'episodio, caratterizzato da ossessività e violenza, ha lasciato una delle vittime con lesioni gravi che richiederanno un lungo percorso di cure e riabilitazione. La sentenza è frutto di un patteggiamento che tiene conto della gravità delle azioni dell'imputato e della necessità di garantire giustizia alle vittime.