Concorso Polizia Penitenziaria 2026 per 3.350 diplomati requisiti e scadenza

È stato pubblicato un decreto dal Ministero della Giustizia che autorizza un concorso pubblico per la Polizia Penitenziaria nel 2026. Il bando prevede l’assunzione di oltre 3.350 diplomati e il termine per presentare le domande è stato indicato. La selezione riguarda candidati con requisiti specifici e si svolgerà in diverse fasi. La scadenza per la presentazione delle domande è stata comunicata ufficialmente.

Arriva un nuovo intervento sul fronte del rafforzamento degli organici nelle carceri italiane. Con un decreto pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia, è stata autorizzata l’indizione di un concorso pubblico per l’assunzione di più di 3.000 allievi agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria. Il provvedimento si inserisce in un più ampio piano di potenziamento del personale, reso necessario dalle difficoltà strutturali che da anni caratterizzano il sistema penitenziario italiano. La carenza di agenti, infatti, incide non solo sulla sicurezza degli istituti, ma anche sulla qualità del lavoro e sulle condizioni operative del personale già in servizio. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Concorso Polizia Penitenziaria 2026 per 3.350 diplomati, requisiti e scadenza Leggi anche: Concorso Polizia Penitenziaria: 3.350 posti per allievi anche diplomati Leggi anche: Concorso Istat per 18 collaboratori amministrativi diplomati: requisiti e scadenza Aggiornamenti e notizie su Concorso Polizia Penitenziaria Temi più discussi: Polizia Penitenziaria: il concorso per 3.350 allievi agenti; Concorso Polizia Penitenziaria 2026: 3.350 posti per Allievi Agenti; Concorso Allievi Agenti Polizia Penitenziaria 2026: nuovo bando per 3.350 posti; Concorsi di Marzo 2026: Bandi aperti a cui partecipare entro la fine del mese per oltre 7mila posti di lavoro. Concorso polizia penitenziaria 2026, 3.350 posti anche per i diplomati: bando e scadenzaLeggi su Sky TG24 l'articolo Concorso polizia penitenziaria 2026, 3.350 posti anche per i diplomati: bando e scadenza ... tg24.sky.it Concorso polizia penitenziaria 2026/ Nuovi posti anche per civili: le regoleConcorso polizia penitenziaria 2026 con oltre 3.000 posti (anche per civili e diploma di scuola media). Qui le regole previste ... ilsussidiario.net Concorsi Militari Academy. . Preparazione completa al concorso Polizia Penitenziaria 2026 a meno di 1000€. ATTENZIONE: il concorso uscirà entro Marzo 2026. Requisiti del concorso: Cittadinanza italiana Avere tra i 18 e i 28 anni (non compiuti) Poss - facebook.com facebook Concorso Atleti Paralimpici Fiamme Azzurre 2026: 3 posti nella polizia penitenziaria x.com