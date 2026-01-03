Lavori al polo d' infanzia e all' asilo nido | prevista la riqualificazione dei giardini

Il Comune ha approvato un intervento di riqualificazione dei giardini del Polo dell’infanzia Cadore e del nido Gramsci di Copparo. L’intervento prevede la piantumazione di nuove alberature, con l’obiettivo di migliorare gli spazi verdi dedicati ai bambini. Questa iniziativa mira a valorizzare le aree esterne, offrendo ambienti più sicuri e piacevoli per i piccoli utenti.

I giardini del Polo dell'infanzia Cadore e del nido Gramsci di Copparo verranno riqualificati. L'amministrazione locale, infatti, ha dato il via libera ad un intervento che consisterà nella posa di nuove alberature che arricchiranno le due aree verdi.

