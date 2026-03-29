Con una Porsche contro un' auto in sosta morto un 21enne a Milano

Un giovane di 21 anni ha perso la vita a Milano in un incidente stradale avvenuto all’alba. Secondo quanto ricostruito, la vettura ha affrontato una curva, ha perso il controllo e si è schiantata contro alcune auto parcheggiate sulla strada. L’incidente si è verificato in una strada ancora poco trafficata, poco dopo la perdita di controllo del veicolo.

Prima la curva, poi la perdita di controllo, quindi l’impatto violento contro le auto parcheggiate. Tutto in pochi secondi, all’alba, in una strada ancora semivuota. Così è morto Lorenzo Mattia Persiani, 21 anni, milanese, al volante di una Porsche Spyder presa a noleggio con targa tedesca, dal valore che può superare i duecentomila euro, mentre due ragazze di 20 e 21 anni che erano in macchina con lui sono state ricoverate non in pericolo di vita. L’incidente mortale è avvenuto intorno alle 6 in corso di Porta Vercellina, poco dopo piazza Aquileia, nel tratto vicino all’incrocio con via Bandello, una zona residenziale a quell'ora ancora silenziosa. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Con una Porsche contro un'auto in sosta, morto un 21enne a Milano Articoli correlati Si schianta in Porsche contro alcune auto in sosta a Milano: morto il 21enne Lorenzo Mattia PersianiÈ Lorenzo Mattia Persiani il 21enne che è morto dopo essersi schiantato con una Porsche Spyder contro alcune auto in sosta in centro a Milano. Si schiantano con la Porsche contro alcune auto in sosta, tre ragazzi feriti a Milano: grave un 21enneTre giovani sono rimasti gravemente feriti dopo essersi schiantati con una Porsche Spider contro alcune auto in sosta nel pieno centro di Milano. Milano, schianto in Porsche fra le auto in sosta: morto il 21enne alla guida #ansa #news Una selezione di notizie su Con una Porsche contro un'auto in sosta... Temi più discussi: Si schianta all’alba con la Porsche Spyder contro le auto parcheggiate: muore il 21enne Lorenzo Mattia Persiani, ferite due amiche; Incidente in centro a Milano, si schianta contro le auto in sosta: morto un 21enne; Finisce con una Porsche contro auto in sosta, morto 21enne a Milano; Un inizio da sogno sulla Taycan. Con una Porsche contro un'auto in sosta, morto un 21enne a MilanoPrima la curva, poi la perdita di controllo, quindi l’impatto violento contro le auto parcheggiate. Tutto in pochi secondi, all’alba, in una strada ancora ... gazzettadelsud.it Si schianta all’alba con la Porsche Spyder contro le auto parcheggiate: muore 21enne, gravemente ferite le due amiche di 19 e 20 anniL’incidente poco prima delle 6 dopo la curva fra viale Papiniano e piazzale Aquileia. Il conducente portato in codice rosso al Policlinico è spirato durante l’intervento chirurgico ... ilgiorno.it È morto Lorenzo P., il ragazzo di 21 anni coinvolto nell’incidente avvenuto all’alba di oggi, domenica 29 marzo, a Milano: la Porsche Spyder che stava guidando si è schiantata contro alcune auto in sosta. Trasportato in codice rosso al Policlinico e operato d’u - facebook.com facebook Si schianta in Porsche contro alcune auto in sosta a Milano: morto il 21enne Lorenzo Mattia Persiani x.com