L’Anm ha colonizzato il Csm con le correnti Smontata la propaganda del No al referendum

L'articolo di ieri di “il Giornale” ha riacceso il dibattito sulla reale influenza delle correnti nell’Anm sul Csm. La pubblicazione di un verbale di Silvia Albano, risalente al 2020, mette in discussione la narrazione che dipinge il Consiglio superiore della magistratura come sotto il controllo delle fazioni interne. La magistrata esprime chiaramente il suo disaccordo con la riforma costituzionale sulla giustizia, criticando il sistema di sorteggio e la perdita di responsabilità politica. La notizia sta facendo discutere, perché rivela come

La notizia pubblicata ieri in esclusiva da "il Giornale", dove la magistrata Silvia Albano verbalizzava nel settembre 2020 contro quella che poi sarebbe diventata nera su bianco la riforma costituzionale della giustizia ("Non condivido la proposta del sorteggio per la deresponsabilizzazione degli eletti che ne deriva, che non avrebbero poi più alcuna responsabilità politica") sta facendo particolarmente discutere. A commentare nelle ultime ore questo scoop è stato Nicolò Zanon, presidente del Comitato " Sì Riforma ", il quale afferma: "Questa motivazione che viene messa a verbale sei anni fa è molto diversa da quella che oggi viene presentata agli elettori da parte dei sostenitori del fronte del No e in particolare da parte dell'Anm come ragione di contrarietà al sorteggio".

