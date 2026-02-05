Google continua a resistere ai cambiamenti nel settore dell’intelligenza artificiale. Nonostante le sfide, Alphabet, la società dietro il motore di ricerca, registra utili record. La forza del colosso tech si conferma, mentre gli investimenti nell’AI non sembrano scalfire la sua solidità finanziaria.

Google resiste al rinnovamento dell’ AI. Volano gli utili di Alphabet, la società madre del gigante tecnologico. La società con sede a Mountain View, in California, ha dichiarato un utile netto di 2,82 dollari per azione. I risultati hanno superato le aspettative di Wall Street. La stima media di 16 analisti era di utili pari a 2,57 dollari per azione. Il colosso ha registrato un fatturato di 113,83 miliardi di dollari nel IV trimestre. Dopo aver sottratto le commissioni pubblicitarie di Alphabet, il fatturato è stato di 97,23 miliardi di dollari, superando anche in questo caso le previsioni di Wall Street (con undici analisti che si aspettavano 94,79 miliardi di dollari). 🔗 Leggi su Lapresse.it

