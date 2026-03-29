Comuni patrimonio rurale italiano | aperto il bando Spighe Verdi

È stato aperto il bando “Spighe Verdi”, promosso da Foundation for Environmental Education (FEE Italia) in collaborazione con Confagricoltura. L’iniziativa si rivolge ai Comuni italiani che si distinguono per la gestione sostenibile del patrimonio rurale. La certificazione, assegnata dall’ente certificatore FEE Italia, è rivolta alle amministrazioni che dimostrano attenzione alla tutela e valorizzazione del territorio agricolo.

Torna il bando Spighe Verdi, l’iniziativa di Foundation for Environmental Education (FEE Italia, ente certificatore anche delle Bandiere Blu) in collaborazione con Confagricoltura, dedicata ai Comuni capaci di distinguersi nella gestione sostenibile del territorio rurale. L’edizione 2026 è l’undicesima dell’iniziativa e anche quest’anno prevede per gli enti locali vincitori il marchio della Spiga Verde, a certificare l’impegno delle amministrazioni locali nel valorizzare i propri patrimoni agricoli, ambientali e paesaggistici. La certificazione ha un anno di validità e ai Comuni premiati viene data la possibilità di ricandidarsi anche alle successive edizioni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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