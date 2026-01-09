Il bando 2026 rivolto a valorizzare il patrimonio culturale italiano

Il Bando 2026 mira a valorizzare il patrimonio culturale italiano, coinvolgendo musei, teatri, borghi e altre realtà territoriali. L'iniziativa si propone di migliorare la visibilità e l'accessibilità di queste realtà, promuovendo la conoscenza e la fruizione del patrimonio culturale locale. Un’opportunità per rafforzare l’identità culturale e sostenere lo sviluppo delle comunità territoriali.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Arte urbana e gentilezza: un nuovo bando del Comune di Bolzano per valorizzare la città; Il borgo che vorrei.... Bandi del Comune per turismo ed eventi; Giovani competenti junior per la comunità, il bando rivolto ai giovani dai 16 ai 20 anni; Via Appia Regina Viarum, un nuovo bando per valorizzare il territorio.

Via Appia Regina Viarum, un nuovo bando per valorizzare il territorio - La Provincia di Latina rilancia il proprio impegno nella valorizzazione della Via Appia Regina Viarum, sito riconosciuto Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO, con la pubblicazione di un nuovo avvis ... radioluna.it

Arte urbana e gentilezza: un nuovo bando del Comune di Bolzano valorizzare la città - Il progetto è rivolto a giovani artisti under 35, singoli o in gruppo, e il compenso è di 5. altoadige.it

Il bando è rivolto a Comuni, Unioni di Comuni e Città Metropolitane interessati a rafforzare la propria capacità amministrativa nella gestione dei fondi europei e della politica di coesione, attraverso un percorso strutturato di accompagnamento e sperimentazi x.com

Abbiamo partecipato nei giorni scorsi ad un bando PNRR, rivolto ai Comuni per rafforzare la loro capacità amministrativa attraverso la digitalizzazione. Siamo stati ammessi a finanziamento, otterremo € 44920,57 Si va avanti con decisione per migliorare semp - facebook.com facebook

