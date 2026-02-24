Milano Cortina le ' medaglie' del Nordest | successi sportivi 25 podi ma non solo I Giochi riaffermano il peso del territorio

Milano Cortina ha ottenuto numerosi successi sportivi, con 25 podi conquistati nel corso dei Giochi. La causa di questo risultato risiede nella forte preparazione e dedizione degli atleti del Nordest, che hanno portato a casa medaglie in diverse discipline. La presenza di impianti moderni e un’organizzazione efficiente hanno dato un impulso decisivo. La vittoria delle squadre locali ha rafforzato il ruolo strategico della regione nel panorama sportivo nazionale.

CORTINA D’AMPEZZO (BELLUNO) Altro che Cenerentola. Dal gran ballo olimpico, la Conca d'Ampezzo è tornata a casa davvero da Regina delle Dolomiti, incastonando nel tesoro della sua corona le medaglie ottenute (singolarmente o in squadra) da 25 atleti di Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, nelle gare variamente disputate sui 20.000 chilometri quadrati dei Giochi diffusi. Ma al di là dei risultati strettamente sportivi, e allungando lo sguardo da un capo all’altro dell’arco alpino, è il Nordest nel suo complesso ad essere salito sul podio. Nel tandem necessario con Milano, la piccola Cortina non è rimasta schiacciata dal peso della metropoli, ma è diventata a sua volta motore di spinta per un territorio che ha compreso anche Val di Fiemme, Anterselva e Verona, pronta ora a ripetere il miracolo pure in chiave paralimpica. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

Milano Cortina, è la notte del congedo: all’Arena di Verona il saluto finale dei Giochi. L'Italia chiude a quota 30 medaglieMilano Cortina ha concluso i Giochi Olimpici Invernali 2026 con una cerimonia all’Arena di Verona, dove atleti, staff e organizzatori si sono riuniti per il saluto finale.

Milano Cortina, è record di medaglie per l'Italia. Con 20 podi eguagliata Lillehammer 1994L’Italia conquista un record di medaglie ai Giochi di Milano Cortina dopo il successo di Federica Brignone nello slalom gigante di Cortina, che ha portato gli azzurri a raggiungere 20 podi complessivi.

Olimpiadi, il medagliere finale di Milano Cortina 2026: l'Italia chiude a quota 30Leggi su Sky TG24 l'articolo Olimpiadi, il medagliere finale di Milano Cortina 2026: l'Italia chiude a quota 30 ... tg24.sky.it

Milano Cortina, Olimpiadi da record (anche per le medaglie di legno): il bilancioNon solo oro argento e bronzo. L'Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina ha collezionato ben 9 medaglie di legno, eccole ... adnkronos.com

La telecronaca di Auro Bulbarelli della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina ha restituito dignità al servizio pubblico della Rai dopo il disastro dell’ex direttore Petrecca - facebook.com facebook

Chi ha incassato di più dall'Olimpiade di Milano-Cortina Ecco la classifica dei 10 atleti più ricchi x.com