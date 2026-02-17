Brillano le ginnaste con 15 medaglie d’oro

Le ginnaste hanno vinto 15 medaglie d’oro al campionato regionale Csen 2026 a Castiglion Fiorentino. Sono riuscite a portare a casa tanti successi grazie a una serie di esibizioni convincenti e allenamenti intensi. La competizione si è svolta nella palestra comunale, attirando numerosi spettatori e appassionati di ginnastica.

Quindici medaglie d'oro conquistare al campionato regionale Csen 2026 che si è disputato a Castiglion Fiorentino. Con il mese di febbraio è ripresa la stagione delle gare di ginnastica ritmica con dell' Asd Agorà di Poggio a Caiano. Con 15 medaglie d'oro conquistate nel programma agonistico Silver e Gold la società medicea si mette in evidenza nel programma individuale del campionato regionale Csen 2026. Per la categoria Gold, prime classificate nella categoria Senior: Alessia Serbana (fune e palla), Alice Maranghi (clavette), Eleonora Girolamo (cerchio). Tra le Junior Agata Cecchi (palla e successione ), Aurora Tronci (cerchio), Margherita Biagi (clavette e successione).