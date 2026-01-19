Rifiuti abbandonati | degrado e sporcizia anche sul lungomare

Da latinatoday.it 19 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’abbandono di rifiuti lungo le strade e sul lungomare di Latina rappresenta un problema di degrado e pulizia pubblica. Questo fenomeno, purtroppo diffuso, contribuisce a deteriorare l’aspetto della città e a compromettere la qualità dell’ambiente. È importante sensibilizzare e adottare comportamenti responsabili per mantenere il territorio pulito e valorizzare il patrimonio naturale e urbano di Latina.

Quello dell’abbandono dei rifiuti in strada è un fenomeno che non abbandona il territorio di Latina e non risparmia neanche il lungomare. Diverse le segnalazioni che nei mesi scorsi sono arrivate alla nostra redazione di episodi che riguardano zone centrali come anche periferiche della città.E.🔗 Leggi su Latinatoday.itImmagine generica

Leggi anche: "Sporcizia, rifiuti abbandonati e bivacchi in Piazza Ghiaia e nel sottopasso del Ponte Romano"

Leggi anche: Rifiuti abbandonati, forlivesi in prima linea contro il degrado: oltre 800 segnalazioni sull'app Rilfedeur

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

rifiuti abbandonati degradoRifiuti abbandonati: degrado e sporcizia anche sul lungomare - Quello dell’abbandono dei rifiuti in strada è un fenomeno che non abbandona il territorio di Latina e non risparmia neanche il lungomare. latinatoday.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.