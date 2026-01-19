Rifiuti abbandonati | degrado e sporcizia anche sul lungomare

L’abbandono di rifiuti lungo le strade e sul lungomare di Latina rappresenta un problema di degrado e pulizia pubblica. Questo fenomeno, purtroppo diffuso, contribuisce a deteriorare l’aspetto della città e a compromettere la qualità dell’ambiente. È importante sensibilizzare e adottare comportamenti responsabili per mantenere il territorio pulito e valorizzare il patrimonio naturale e urbano di Latina.

Leggi l'articolo - Rifiuti abbandonati a Vigliano, scoperto il presunto responsabile - facebook.com facebook

Rifiuti abbandonati a Monopoli, scattano maxi multa e sospensione della patente x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.