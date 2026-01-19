Rifiuti abbandonati | degrado e sporcizia anche sul lungomare
L’abbandono di rifiuti lungo le strade e sul lungomare di Latina rappresenta un problema di degrado e pulizia pubblica. Questo fenomeno, purtroppo diffuso, contribuisce a deteriorare l’aspetto della città e a compromettere la qualità dell’ambiente. È importante sensibilizzare e adottare comportamenti responsabili per mantenere il territorio pulito e valorizzare il patrimonio naturale e urbano di Latina.
Quello dell’abbandono dei rifiuti in strada è un fenomeno che non abbandona il territorio di Latina e non risparmia neanche il lungomare. Diverse le segnalazioni che nei mesi scorsi sono arrivate alla nostra redazione di episodi che riguardano zone centrali come anche periferiche della città.E.🔗 Leggi su Latinatoday.it
