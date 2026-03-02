Rottamazione-quinquies la sfida del Comune di Napoli | trasformare i crediti inesigibili in risorse per la città

Il Comune di Napoli si trova a dover affrontare la sfida di trasformare crediti inesigibili in risorse per la città tramite la rottamazione-quinquies. Questa misura, prevista a livello nazionale, si presenta come un'opportunità importante anche a livello locale, dove l'amministrazione sta lavorando per ottimizzare i risultati di questa procedura. La situazione è al centro dell'attenzione dell’ente pubblico.

Ricerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4.0, a Roma arrivano le Metaversiadi: 15 minuti per entrare nel futuro Sanità 4.0, un algoritmo di deep learning individua anomalie cerebrali nei feti Crisi Iran, Manfredi: Napoletani a Dubai, tutti al sicuro. Situazione sotto controllo Amministrative, Fico a Salerno per l’inaugurazione dell’anno giudiziario del Tar: Campo largo? Segreterie al lavoro La rottamazione-quinquies rappresenta certamente una misura rilevante sul piano nazionale, ma il vero banco di prova, oggi, è locale. E per il Comune di Napoli questa opportunità assume un valore particolarmente strategico. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Torre Annunziata, il Comune aderisce alla Rottamazione QuinquiesUNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto.

Rottamazione quinquies dei tributi locali: il Comune cancella sanzioni e interessi«In un momento storico complesso – dichiara l’Assessore al Bilancio Nadia Battaglia – riteniamo doveroso mettere il Comune al fianco di cittadini e...

Una selezione di notizie su Comune di Napoli.

Rottamazione quinquies, al via la sanatoria selettiva: chi può aderire e per quali debitiRottamazione quinquies 2026: al via la sanatoria selettiva. Guida a regole, esclusioni e piano a 9 anni. Chi può aderire e per quali debiti ... quotidianodiragusa.it

Rottamazione quinquies 2026: cosa succede a chi è in regola con la rottamazione quater, quali cartelle può inserire, chi resta escluso e come muoversi senza erroriSe hai passato gli ultimi due anni a inseguire scadenze, F24 e notifiche di cartelle, è probabile che alla parola rottamazione quinquies ti sia venuto un mezzo brivido.Ancora una definizione agevola ... alphabetcity.it