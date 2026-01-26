Rottamazione quinquies come funziona e a chi non conviene

A partire dal 20 gennaio 2026, sarà possibile presentare domanda per la rottamazione quinquies delle cartelle di pagamento gestite dall'Agenzia delle Entrate Riscossione. Questa procedura offre l’opportunità di definire il debito residuo, ma potrebbe non essere conveniente in tutti i casi. Di seguito, una panoramica su come funziona e a chi potrebbe non convenire aderire.

Dal 20 gennaio è possibile formulare le domande all’Agenzia delle entrate riscossione per ridurre i debiti tributari. I consigli dell’esperto La domanda deve essere trasmessa in via telematica, attraverso l’accesso sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it. La nuova rottamazione permette di ridurre l’importo dei debiti tributari. In particolare, ecco in sintesi i punti chiave che interessano i contribuenti: Ma non mancano insidie legali che vanno attentamente valutate. Abbiamo intervistato l’avvocato Antonio Maria Manco, per capire a chi convenga presentare la domanda e chi, invece, farebbe meglio a cercare altre soluzioni.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Come funziona la rottamazione quinquies: quali cartelle si possono saldare da oggi, quanto si paga e a chi conviene davveroDa oggi è possibile aderire alla Rottamazione-quinquies, la procedura prevista dalla legge di Bilancio 2026 per il pagamento di cartelle esattoriali.

Rottamazione-quinquies al via, domande entro il 30 aprile: ecco come funzionaÈ aperta la procedura di Rottamazione-quinquies, con termine di presentazione delle domande fissato al 30 aprile.

Quali cartelle rientrano nella Rottamazione Quinquies 2025 (e cosa resta fuori)

