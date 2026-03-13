Borgomanero Santa Cristina | oltre 370 partecipanti nel primo ciclo di Fare Comunità

A Santa Cristina, frazione di Borgomanero, si è concluso il primo ciclo di incontri di “Fare Comunità” con più di 370 partecipanti tra adulti e bambini. L’iniziativa, avviata nell’autunno 2025 da un gruppo di genitori, ha raccolto bisogni e proposte condivise, dando il via a una nuova fase del progetto. I partecipanti hanno preso parte a incontri che hanno coinvolto diverse fasce della comunità locale.

Dopo il primo ciclo di appuntamenti svolto nell’autunno 2025, “Fare Comunità” apre una nuova fase. L’iniziativa, nata a Santa Cristina (frazione di Borgomanero, ndr) da un gruppo di genitori che ha raccolto bisogni e proposte condivise, ha coinvolto complessivamente oltre 370 persone tra adulti e bambini. Il museo La Manèra è la sede principale delle iniziative. Lo spazio, vicino alla scuola del paese, è stato individuato come punto di riferimento per le attività del progetto, con l’obiettivo di valorizzarlo come luogo di comunità, oltre che di memoria e tradizione. Il nuovo calendario degli appuntamenti prosegue lungo la stessa linea del primo ciclo: incontri di approfondimento, momenti dedicati alla conoscenza del territorio e attività pratiche, con particolare attenzione al fare condiviso e al tempo lento. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

