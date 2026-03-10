da givenchy oltre i confini tra il giorno e la notte della fashion week di parigi

Durante la settimana della moda a Parigi, Givenchy propone un guardaroba che abbraccia il passaggio dal giorno alla notte, con capi pensati per accompagnare ogni momento. La collezione presenta linee eleganti e versatili, adatte sia alle ore diurne che alle serate, con dettagli che riflettono un mix di stile raffinato e praticità. La sfilata si svolge in un contesto che mette in risalto la continuità tra i diversi momenti della giornata.

Un guardaroba Givenchy dalle prime ore del giorno fino al calare della notte: è la scommessa della terza collezione firmata da Sarah Burton +++dropcap Alla Fashion Week di Parigi, il grande tendone fa il suo ritorno in Place Vauban, ai piedi degli Invalides. Questa stagione è Givenchy a darsi appuntamento nel cuore del 7° arrondissement e delle sue leggende (Napoleone riposa poco lontano; l’hotel particulier dove visse Hubert de Givenchy è a pochi minuti a piedi). 🔗 Leggi su Vanityfair.it

