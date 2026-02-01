Questa mattina sono iniziati i sopralluoghi in piazza Don Minzoni. Le autorità stanno valutando se spostare alcune panchine, o addirittura toglierle, per favorire il gioco dei bambini. I più piccoli preferiscono muoversi e correre all’aperto, e ora si cerca di capire come rendere lo spazio più adatto alle loro esigenze.

Panchine da spostare. "o forse sono troppe?". Perché si sa, più che starsene seduti i bambini hanno un gran voglia di movimento, soprattutto all’aria aperta. E poi fontane, più verde e spazi dove giocare in sicurezza. Le prime idee per la piazza di domani arrivano dritte dalla fantasia dei piccini. È partita così l’avventura di “Come ti vorrei! Sogni, desideri e idee delle bambine e dei bambini per una nuova piazza Don Minzoni“, il progetto con cui il Comune di Empoli ha deciso di ripensare la piazza della stazione partendo dallo sguardo dei più piccoli. "Ascoltarli è bellissimo – racconta l’assessora alla Scuola, Maria Grazia Pasqualetti – perché riescono a vedere quello che noi adulti magari non vediamo più. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Come ti vorrei!". Al via i sopralluoghi in piazza Don Minzoni: "Diamo voce al futuro"

A Modigliana, i lavori di collegamento alla rete principale e di ripristino in piazza Don Minzoni e piazza Mazzini sono temporaneamente sospesi per l’Epifania.

Piazza Don Minzoni si prepara a un restyling partecipato, coinvolgendo i più giovani come protagonisti del progetto.

