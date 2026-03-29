In alcune zone delle principali città italiane, come Milano, Firenze e Bologna, il valore di un box auto può raggiungere quello di un piccolo appartamento. Inoltre, i box auto in queste aree spesso generano un reddito superiore rispetto alle case, offrendo così un'opportunità di guadagno stabile e interessante per chi investe nel settore immobiliare.

Quanto può incassare chi ha a disposizione un posto per auto. Cosa bisogna considerare prima di investire per non incorrere in brutte sorprese. Le spese "nascoste" che vanno sempre calcolate. L'app per cercare i garage disponibili nei quartieri. Cosa abbiamo scoperto Dossier è la sezione di inchieste esclusive in abbonamento di Today.it. Se vuoi leggere direttamente questo articolo clicca più sotto. Se, prima di abbonarti e sostenere il nostro lavoro, vuoi visitare la copertina di Dossier Today.it clicca qui. Pochi metri quadrati, spesso nascosti sotto terra o nei cortili, stanno diventando uno degli investimenti immobiliari più redditizi del momento. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Come guadagnare 300 euro al mese con i box auto: ecco dove rendono più delle case

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