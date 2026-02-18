Capo Plaza | Giravo il Sud sui treni senza biglietto per respirare l’hip hop Puntavo a guadagnare 1.300 euro al mese poi è arrivato il successo

Capo Plaza rivela che, durante gli anni in cui girava senza biglietto sui treni del Sud, voleva solo respirare l’hip hop e dedicarsi alla musica. In quegli anni, sperava di arrivare a guadagnare circa 1.300 euro al mese, ma la sua carriera ha preso una piega diversa grazie al talento e alla determinazione. Oggi, il rapper di Salerno ricorda quei momenti di sacrificio, mentre cerca di non dimenticare le difficoltà che ha affrontato sulla strada verso il successo.

Oggi il rapper vive ormai dall'altra parte di quell'immagine. I pomeriggi in piazza hanno lasciato spazio, da anni, agli studi di registrazione, le serate nei club alle nottate in tour. «È cambiato il mio ritmo di vita», ammette, ma non la spinta. Quella è la stessa che lo portava a girare la Campania a dodici anni e che lo riporta in studio a produrre 4U EP, la sua creazione più introspettiva. «Questo nuovo progetto parte da un bisogno mio, personale: essere più continuo. A ottobre è uscito Hustle Mixtape Vol. 2 e dopo tre mesi sentivo già l'urgenza di pubblicare altra musica. Ho chiesto ai producer un mood preciso, delle vibe quasi da San Valentino, come se consegnassi al mondo una scatola di cioccolatini».