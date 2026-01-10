Uomo violento in casa Madre allerta i carabinieri | in manette un 47enne

Un uomo di 47 anni è stato arrestato dai carabinieri di Forlì per resistenza aggravata a pubblico ufficiale. L’intervento è stato richiesto dalla madre, preoccupata per comportamenti violenti in casa. L’arresto si è reso necessario per garantire la sicurezza delle persone coinvolte e mantenere l’ordine pubblico.

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Forlì hanno arrestato un 47enne presunto responsabile del reato di resistenza aggravata a pubblico ufficiale. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo era all’interno di un’abitazione alla presenza della madre, era in preda a uno stato di forte alterazione e stava "attuando azioni violente nei confronti della donna", distruggendo anche diversi mobili e suppellettili, sotto gli occhi terrorizzati della donna. È stata infatti lei stessa a dare l’allerta ai militari dell’Arma. Il giudice ha successivamente convalidato il provvedimento d’arresto ordinato dalla procura disponendo nei confronti del 47enne, forlivese, la misura cautelare in carcere, in attesa della prossima udienza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

