Lodi Vecchio | serra di marijuana smantellata due albanesi arrestati per detenzione e spaccio di 14 kg di droga

Lodi Vecchio, Maxi Serre di Marijuana Scoperta dai Carabinieri: Due Arresti e un Mercato Illecito in Crescita. Un’operazione dei carabinieri ha smantellato una sofisticata serra di marijuana nel comune di Lodi Vecchio, in provincia di Milano, portando all’arresto di due cittadini albanesi di 30 e 31 anni. La scoperta, avvenuta nella serata di venerdì 13 febbraio 2026, ha rivelato un capannone trasformato in una vera e propria fabbrica di droga, contenente 1.200 piante e 14 chilogrammi di marijuana già pronta per la vendita. L’intervento mette in luce la crescente capacità delle organizzazioni criminali di adattarsi e investire in coltivazioni indoor sempre più tecnologicamente avanzate.🔗 Leggi su Ameve.eu
Macerata, smantellata centrale di spaccio: 50 grammi di droga sequestrati e due arresti per detenzione e spaccio.
A Macerata, la polizia ha smantellato un laboratorio di spaccio, sequestrando 50 grammi di droga e arrestando due persone.
