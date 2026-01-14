Aggredito da tre cani ai giardini dell’ex zoo di Como 62enne finisce al pronto soccorso

Nel tardo pomeriggio di ieri, un uomo di 62 anni è stato soccorso presso i giardini dell’ex zoo di Como, dopo essere stato aggredito da tre cani. L’intervento di 118 e polizia locale ha permesso di prestare le prime cure e di trasportare il ferito al pronto soccorso. L'episodio si è verificato in via Sant’Elia, all’interno di un’area pubblica frequentata da cittadini e visitatori.

Intervento nel tardo pomeriggio di ieri ai giardini dell'ex zoo di via Sant'Elia, dove 118 e polizia locale sono stati chiamati a soccorrere un uomo di 62 anni, di origine senegalese e regolarmente presente in Italia. L'area è la stessa già finita al centro dell'attenzione nei giorni scorsi per.

CiaoComo Live - Altro intervento del personale santario all'ex zoo: 60enne aggredito da alcuni cani di grossa taglia Non solo il litigio di via Leoni a Como (vedi precedente lancio). Ma nel tardo pomeriggio il personale del 118 - assieme alla Polizia locale -

