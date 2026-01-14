A La Spezia, oggi si è verificato un incidente tra due dipendenti comunali, a seguito di una lite legata a una finestra aperta. L’alterco si è concluso con uno dei due trasportato al pronto soccorso. Le dinamiche dell’incidente sembrano essere il risultato di tensioni pregresse tra i due, già segnate da precedenti scontri verbali. L’amministrazione comunale sta valutando le cause dell’accaduto e le eventuali misure da adottare.

La Spezia, 14 gennaio 2026 – Pare che tra i due non corresse buon sangue. Già in passato si sarebbero verificate piccole scaramucce: niente di significativo, soltanto accesi scambi verbali. Ma questa volta il sottile filo della tensione che a volta lega la gente che non si piace, si è spezzato. E dalle parole si è passati alle mani. Spintoni e strattonamenti. Niente sangue, per carità. Ma la scena non è stata delle più edificanti, soprattutto per la location: il piano nobile di Palazzo civico, quello dove hanno sede le principali istituzioni cittadine. Il litigio per la finestra aperta. Lo stesso dove si trovano l'ufficio del sindaco, la sala dell'assemblea consiliare, la stanza dove ogni lunedì mattina si svolge la consueta riunione durante la quale gli assessori fanno il punto sull'attività amministrativa.

Lite tra due dipendenti comunali per una finestra aperta. E uno dei due finisce al pronto soccorso

