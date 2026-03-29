Nella giornata di ieri, in soli tre minuti, sono stati rubati tre quadri di grande valore artistico dalla collezione permanente presso il museo Magnani Rocca. Tra le opere sottratte ci sono un Renoir, un Cézanne e un Matisse, tra i più rari esempi dell’impressionista presenti in Italia. Il furto ha coinvolto un dipinto di pesci di Renoir, realizzato verso la fine della sua carriera.

Un piatto di pesci che Pierre-Auguste Renoir ha dipinto verso la fine della sua vita, una delle rare presenze dell’impressionista in una collezione permanente in Italia. E poi un’altra natura morta con una tazza e un piatto di ciliegie realizzata da Paul Cézanne, nel 1890. Infine, una delle odalische disegnate da Henri Matisse, adagiata su una terrazza dove si uniscono il fascino dell’Oriente e i colori della Costa Azzurra. Sono i tre quadri, opere dal valore milionario, rubati nella notte tra il 22 e il 23 marzo dalla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano di Traversetolo, nella campagna parmense. Esposti e conservati nella Villa dei... 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Colpo milionario, rubati un Renoir un Cézanne e un Matisse: il maxifurto in tre minuti alla Magnani Rocca

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Colpo milionario a Parma: rubati un Renoir, un Cézanne e un Matisse

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