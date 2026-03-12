Coloriamo la Vita | Napoli celebra l’undicesimo compleanno di Noemi con il restyling del murales a Piazza Nazionale

Domani a Napoli, alle 12:30 in Piazza Nazionale, si terrà l’inaugurazione del nuovo look del murales dedicato a Noemi Staiano, in occasione dell’undicesimo compleanno della ragazza. L’evento rappresenta un momento simbolico e civile nel quartiere, con la partecipazione di cittadini e rappresentanti locali. Il restyling del murales è stato realizzato per celebrare Noemi e il suo legame con la comunità.

Domani, venerdì 13 marzo, alle ore 12:30, in Piazza Nazionale, si svolgerà un momento di forte valore simbolico e civile: l'inaugurazione del restyling del murales dedicato a Noemi Staiano. L'evento, organizzato in occasione dell'undicesimo compleanno di Noemi, nasce per ribadire un messaggio di speranza e resilienza. La piazza sarà restituita simbolicamente a tutti i bambini. L'OPERA D'ARTE Il murales, realizzato dall'artista Giulia Noeyes, è ispirato a un disegno originale della stessa Noemi, che apporrà la sua firma sull'opera, suggellando un patto di rinascita con la sua città. IL PROGRAMMA La cerimonia vedrà la partecipazione di cariche istituzionali e delle forze dell'ordine, in un grande "abbraccio" collettivo a Noemi e alla comunità.