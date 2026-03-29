Colombia Francia 1-3 | 90? per Cabal e Kalulu ma il ‘derby’ bianconero lo vince Pierre Numeri e statistiche della loro partita

Nella partita tra Colombia e Francia, i giocatori della Juventus hanno disputato l’intera durata del match, mentre Pierre ha contribuito alla vittoria della Francia. La sfida si è conclusa con un punteggio di 3-1 a favore della squadra francese. I numeri e le statistiche indicano la presenza di Cabal e Kalulu per i 90 minuti, ma non sono stati determinanti per il risultato finale.

Colombia Francia 1-3: Cabal e Kalulu della Juventus hanno disputato 90?, ma il ‘derby’ bianconero lo ha vinto Pierre. I numeri della loro partita. Lo spettacolo del calcio internazionale non delude. Nell’attesa amichevole disputata tra le due nazionali, la sfida Colombia-Francia si è conclusa con un netto 1-3 a favore della formazione europea. Una partita vibrante che ha messo in mostra l’enorme talento del reparto offensivo francese e ha offerto spunti statistici molto interessanti sulle prestazioni individuali, in particolare quelle dei difensori bianconeri Kalulu e Cabal, rimasti in campo per tutti i 90 minuti. ULTIMISSIME JUVE LIVE: TUTTE LE NOTIZIE Il racconto del match: Thuram apre, Doué chiude i conti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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