Juventus Pierre Kalulu top player | i numeri lo certificano

Pierre Kalulu si conferma il punto fermo della Juventus. Da quando è arrivato l’estate scorsa, il francese ex Milan ha preso in mano la difesa e non si è più spostato. I numeri parlano chiaro: è il top player della squadra, un elemento su cui possiamo contare in ogni partita. La sua presenza dà sicurezza e stabilità, diventando un vero e proprio pilastro per i bianconeri.

Kalulu top player inamovibile Pierre Kalulu è ormai un pilastro irremovibile. Fin dal suo arrivo la scorsa estate, il francese ex Milan si è imposto come assoluto protagonista nella Juventus. Nonostante ben 3 cambi sulla panchina della Juventus nell'ultimo anno e mezzo, Kalulu è rimasto una costante nell'11 bianconero.

