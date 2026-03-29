Colleferro Venerdì 3 Aprile alle 21 la Via Crucis Cittadina con partenza dalla Chiesa di Santa Barbara alle ore 21 e arrivo alla Parrocchia di San Bruno

Venerdì 3 aprile alle 21 si svolgerà la Via Crucis Cittadina a Colleferro, con partenza dalla Chiesa di Santa Barbara e arrivo alla Parrocchia di San Bruno. La manifestazione è organizzata dalla Pro-Loco di Colleferro e vede il patrocinio delle autorità locali. È una tradizione che si ripete ogni anno in occasione del Venerdì Santo.

COLLEFERRO – Anche quest’anno torna la rievocazione pasquale del Venerdì Santo, organizzata dalla Pro-Loco di Colleferro, con il patrocinio del Comune e la collaborazione di tutte le Parrocchie della città. Le stazioni previste, e che ospiteranno l’esposizione di quadri tematici, prevedono che il corteo interessi il seguente percorso: Chiesa di Santa Barbara, Piazza Italia, Giardini di Willy, corso Garibaldi, Piazza Aldo Moro, Chiesa SS. Immacolata, Via M. Laurenti, Piazza della Repubblica, Via Martiri delle Fosse Ardeatine, Piazza P. Gobetti, Via Petrarca, Largo Boccaccio, Via G. Giusti, Via Fontana Bracchi, Via delle Betulle, Chiesa San Bruno. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Colleferro. Venerdì 3 Aprile alle 21 la Via Crucis Cittadina con partenza dalla Chiesa di Santa Barbara alle ore 21 e arrivo alla Parrocchia di San Bruno Articoli correlati Colleferro. “Il Custode del coraggio: Paolo Borsellino negli occhi di suo figlio”. Al Teatro comunale Vittorio Veneto Venerdì 20 Marzo alle ore 21COLLEFERRO – Sarà in scena Venerdì 20 Marzo alle ore 21 al Teatro Comunale Vittorio Veneto di Colleferro lo spettacolo teatrale “Il Custode del... Colleferro. Stagione Teatrale “Vittorio Veneto” 25-26. Sabato 28 Febbraio alle ore 21. In scena “Antigone” di Jean Anouilh per la Regia di Roberto LatiniCronache Cittadine COLLEFERRO – La Stagione Teatrale del “Vittorio Veneto” 25-26 giunge al terzo spettacolo che andrà in scena Sabato 28 Febbraio...